Assistance Philips Je ne parviens pas à retirer le groupe café de ma machine espresso Saeco

Si vous ne parvenez pas à retirer le groupe café de votre machine espresso Saeco, cherchez une solution ci-dessous.

Le mécanisme du groupe café n'est pas en position neutre Pour pouvoir retirer le groupe café, il doit d'abord être réglé en position neutre. Suivez les étapes ci-dessous pour mettre le mécanisme du groupe café en position neutre à l'intérieur de la machine :

1. Fermez la trappe et remettez tout en place (réservoir d'eau/bac d'égouttement/bac à marc de café).

2. Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour éteindre la machine. Attendez jusqu'à ce que vous n'entendiez plus de sons (cela peut prendre jusqu'à 15-20 secondes).

3. Ouvrez la trappe et réessayez de retirer le groupe café en maintenant enfoncé le bouton « PUSH » sur le côté droit et en tirant le groupe vers vous. La machine est toujours en mode détartrage Si votre machine espresso Saeco est toujours en mode détartrage, le groupe café ne peut pas être retiré. Pour résoudre ce problème, terminez le processus de détartrage, puis réessayez.



Si ces solutions ne vous permettent pas de résoudre le problème, veuillez nous contacter pour obtenir une assistance supplémentaire.