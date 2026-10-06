ProduitsAssistance

Payez plus tard avec Klarna

2 ans de garantie

Livraison gratuite des €40

Retour gratuit sous 30 jours

Page d'accueil de l'assistance

Assistance Philips

Ma machine espresso Saeco ne distribue pas de café

Plusieurs raisons peuvent expliquer pourquoi votre machine espresso Saeco ne produit pas de café, même si les grains de café sont moulus.
Vous trouverez ci-dessous quelques solutions pour résoudre ce problème vous-même.

Remarque : si vous utilisez la machine pour la première fois, il est normal que lors de votre première préparation, seules quelques gouttes de café s'écoulent. Préparez quelques tasses supplémentaires pour optimiser l'extraction du café avec la compacité du café moulu.

Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : SM6685/00, SM6680/00, SM8782/30. Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits  ›

Foire aux questions

Contacter Philips

Nous sommes là pour vous aider

Vous cherchez autre chose ?

Découvrez toutes les options d'assistance Philips

Page d'accueil de l'assistance