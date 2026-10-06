Ma machine espresso Saeco ne distribue pas de café
Plusieurs raisons peuvent expliquer pourquoi votre machine espresso Saeco ne produit pas de café, même si les grains de café sont moulus. Vous trouverez ci-dessous quelques solutions pour résoudre ce problème vous-même.
Remarque : si vous utilisez la machine pour la première fois, il est normal que lors de votre première préparation, seules quelques gouttes de café s'écoulent. Préparez quelques tasses supplémentaires pour optimiser l'extraction du café avec la compacité du café moulu.
Lorsque de l'air est emprisonné, la machine émet un bourdonnement fort et l'eau ne s'écoule pas du réservoir d'eau dans votre machine espresso. Suivez les étapes ci-dessous pour résoudre ce problème : 1. Éteignez la machine. 2. Videz le réservoir d'eau et enlevez le filtre AquaClean (ou tout autre filtre à eau). 3. Remplissez le réservoir d'eau et remettez-le en place. 4. Rallumez la machine. Une fois la machine chauffée, sélectionnez l'eau chaude et faites couler 2-3 tasses d'eau chaude.
Si vous utilisez un filtre à eau AquaClean, suivez ces étapes supplémentaires pour vous assurer que le filtre est préparé et correctement installé : 1. Secouez le filtre à eau AquaClean pendant 5 secondes. 2. Maintenez le filtre renversé dans un récipient/bol rempli d'eau et patientez jusqu'à ce que plus aucune bulle d'air ne s'en échappe. 3. Replacez le filtre dans le réservoir et remplissez-le d'eau. 4. Redémarrez la machine, éteignez-la, puis rallumez-la. 5. Sélectionnez l'eau chaude et versez 2 à 3 tasses d'eau chaude.
Remarque : Si vous utilisez le filtre à eau AquaClean depuis plus de 3 mois, remplacez-le, car il pourrait être bouché.
Un groupe café sale ou obstrué peut empêcher votre machine espresso de distribuer du café. Il est important de rincer le groupe café une fois par semaine. Suivez les étapes ci-dessous ou regardez notre didacticiel vidéo :
Éteignez la machine et attendez qu'elle soit complètement éteinte et ne fasse plus de bruit (cela prend environ 15 à 20 secondes)
Ouvrez la trappe de la machine et retirez le groupe café en maintenant enfoncé le bouton « PUSH » sur le côté droit et en tirant le groupe vers vous
Rincez soigneusement le groupe café avec de l'eau tiède et laissez-le sécher à l'air libre avant de le remettre en place
Pour un nettoyage en profondeur du groupe café, nous vous recommandons d'utiliser la pastille dégraissante Philips (CA6704).
Si le café ne se verse pas, il se peut aussi que le bec verseur soit obstrué. Pour le nettoyer, vous pouvez utiliser un cure-pipe ou une aiguille afin d'éliminer les saletés.
Lorsque vous utilisez la fonction café prémoulu pour préparer votre café, la machine doit être allumée et prête à l'emploi avant l'ajout du café prémoulu dans le compartiment prévu à cet effet.
Utilisez uniquement une cuillère (fournie) entière de café moulu et enlevez l'excédent du dessus. Si vous dépassez la quantité de café moulu, le groupe café peut être trop rempli et entraîner l'arrêt de la préparation du café. La poudre de café sera jetée et le café ne sera pas distribué.
Quand avez-vous détartré votre machine espresso pour la dernière fois ? Toutes les machines disposent d'un indicateur de détartrage dédié. Nous vous conseillons de détartrer la machine dès que celle-ci vous l'indique. Ne pas détartrer votre machine espresso peut provoquer une accumulation de calcaire à l'intérieur et causer un dysfonctionnement.
Reportez-vous au manuel d'utilisation pour savoir comment détartrer votre machine espresso.
Si le compartiment pour café prémoulu est obstrué, le café ne peut pas être distribué. Pour résoudre ce problème, suivez les étapes ci-dessous ou les vidéos d'instructions :
Éteignez la machine et attendez qu'elle soit complètement éteinte et ne fasse plus de bruit (cela prend environ 15 à 20 secondes)
Ouvrez la trappe de la machine et retirez le groupe café en maintenant enfoncé le bouton « PUSH » sur le côté droit et en tirant le groupe vers vous
Ouvrez le couvercle du compartiment pour café prémoulu et placez le manche de la cuillère à l'intérieur
Déplacez le manche de la cuillère de haut en bas pour retirer tout le café qui obstrue le compartiment
S'il n'y a pas assez de grains de café ou d'eau, la préparation sera interrompue et le café moulu sera jeté dans le bac à marc de café. Pour régler ce problème, assurez-vous d'avoir suffisamment de grains de café ou d'eau avant de commencer à préparer votre café.
Si ces solutions ne vous permettent pas de résoudre le problème, veuillez nous contacter pour obtenir une assistance supplémentaire.
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