Mon épilateur Philips est bruyant.

Si vous appuyez trop fortement le produit sur la peau, cela peut activer le système de protection interne de l'appareil. Exercer une forte pression peut provoquer des irritations cutanées, surchauffer l'appareil ou l'éteindre. Exercez une pression modérée ; n'appuyez pas trop fort sur la peau.



Pour épiler, tendez la peau et déplacez lentement la tête d'épilation sur la peau de manière à ce que les disques attrapent les poils. Pour des résultats optimaux, déplacez l'appareil dans le sens inverse de la pousse des poils en veillant à ce que la tête soit en contact total avec la peau.



Assurez-vous toujours que la tête d'épilation est propre et en bon état. Veillez à ce que la batterie soit chargée. Regardez la vidéo ci-dessous indiquant comment utiliser correctement l'épilateur sur peau humide.

