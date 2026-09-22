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Mon aspirateur sans fil Philips série 8000 a une faible puissance d'aspiration

Si la puissance d'aspiration de votre aspirateur sans fil Philips série 8000 n'est pas aussi forte que prévue, il peut y avoir plusieurs raisons : Trouvez le nom du modèle de votre aspirateur situé sur le tube et découvrez comment résoudre ce problème par vous-même dans les sections suivantes.

Modèles de la série 8000

Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : FC6826/01R1 , XC7043/01R1 , XC8057/01 . Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits  ›

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