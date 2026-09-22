Mon aspirateur Philips AquaTrio émet un bruit inhabituel ou excessif.
Si votre aspirateur Philips AquaTrio émet un bruit inhabituel ou excessif, plusieurs causes sont possibles. Selon votre modèle, découvrez ci-dessous comment résoudre ce problème.
1. Lorsque vous tirez l'appareil vers l'arrière (voir image A) pour commencer le nettoyage, vous entendez bruit de claquement fort. Il s'agit d'une conduite normale de l'appareil et il n'est pas nécessaire de s'en inquiéter.
2. Des cheveux ou d'autres obstacles peuvent se coincer autour des brosses en microfibre. Vérifiez qu'aucun obstacle n'entrave les brosses en microfibre et retirez-les le cas échéant (voir image B).
Éteignez l'appareil et retirez les brosses en microfibre en les faisant pivoter dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Si les brosses sont difficiles à retirer, vous pouvez les débloquer à l'aide du manche de la brosse de nettoyage.
Vous pouvez retirer les cheveux ou d'autres obstacles avec vos doigts ou passer la lame d'une paire de ciseaux dans la rainure de la brosse rotative pour couper les cheveux et les fils enroulés autour.
Remarque : Assurez-vous que la station de rangement et de nettoyage automatique est placée sur une surface plane et que la brosse AquaSpin est placée au milieu du bac.
Vous pouvez regarder notre vidéo ci-dessous pour obtenir des instructions étape par étape sur la façon de retirer les brosses en microfibre de l'appareil.
Si vous avez vérifié tous les points ci-dessus et que votre aspirateur produit toujours un son, un dysfonctionnement technique peut être en cause. Dans ce cas, contactez-nous.
Si votre aspirateur Philips AquaTrio série 9000 émet un bruit inhabituel ou excessif, plusieurs causes sont possibles :
Configuration Aspiration uniquement Il se peut que des cheveux ou d'autres objets s'emmêlent autour de la brosse rotative Vérifiez qu'aucun objet ne bloque la brosse rotative et retirez-les le cas échéant (voir image a) 1. Abaissez le levier de verrouillage sur le côté de la brosse LED (1) et faites glisser la brosse rotative pour la retirer de la brosse LED (2). 2. Vous pouvez retirer les cheveux ou les fils emmêlés autour de la brosse rotative en faisant glisser votre main sur cette dernière ou en passant la lame d'une paire de ciseaux dans la rainure de la brosse rotative pour couper les cheveux et les fils qui s'y sont enroulés. 3. Replacez la brosse rotative dans la brosse LED (1) et poussez le levier de verrouillage vers le haut pour verrouiller la brosse rotative dans la brosse LED (vous entendrez un « clic »).
Des objets obstruent le cyclone Vérifiez qu'il n'y a pas d'objets dans le cyclone et retirez-les le cas échéant (voir image b) 1. Tournez le cyclone dans le sens des aiguilles d'une montre (1), puis retirez-le du bac à poussière (2). 2. Retirez les cheveux et la saleté coincés dans et sous le cyclone. 3. Remettez le cyclone en place (1) et tournez-le dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (2) pour le fixer à nouveau dans le bac à poussière. Attention : Veillez à serrer fermement le cyclone lors de sa remise en place. Tournez le cyclone au maximum jusqu'à ce qu'il soit complètement serré.
Si vous avez vérifié tous les éléments ci-dessus et que votre aspirateur émet toujours un bruit, il est possible qu'il présente un dysfonctionnement technique. Dans ce cas, contactez-nous.
Configuration Aspiration et nettoyage Il se peut que des cheveux ou d'autres objets s'enroulent autour des brosses en microfibre Vérifiez qu'aucun obstacle n'entrave les brosses en microfibre et retirez-les le cas échéant (voir image c) 1. Éteignez l'appareil et retirez les brosses en microfibre en les faisant pivoter dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Si les brosses sont difficiles à retirer, vous pouvez les débloquer à l'aide du manche de la brosse de nettoyage. 2. Vous pouvez retirer les cheveux ou d'autres objets avec vos doigts ou passer la lame d'une paire de ciseaux dans la rainure de la brosse rotative pour couper les cheveux et les fils enroulés autour.
Remarque : assurez-vous que la base de rangement après nettoyage est posée sur une surface plane et que la brosse AquaSpin est placée au milieu du bac
Si vous avez vérifié tous les éléments ci-dessus et que votre aspirateur émet toujours un bruit, il est possible qu'il présente un dysfonctionnement technique. Dans ce cas, contactez-nous.
Si votre aspirateur Philips AquaTrio (Pro) émet un bruit inhabituel ou excessif, plusieurs causes sont possibles. Découvrez ici comment résoudre ce problème.
Le puissant moteur AquaTrio (Pro) est en marche Votre aspirateur Philips AquaTrio (Pro) est équipé d'un moteur très puissant, ce qui le rend plus bruyant que d'autres aspirateurs.
Un objet est coincé dans l'embout Votre aspirateur a peut-être absorbé un objet (par exemple un petit caillou) qui s'est coincé dans la buse, provoquant un bruit de cliquetis. Ouvrez le couvercle de l'embout et retirez l'objet coincé.
Les brosses sont usées Lorsque vos brosses AquaTrio (Pro) sont usées, votre aspirateur peut émettre un bruit plus fort que d'habitude. Si c'est le cas, remplacez les brosses. Remarque : les brosses de votre AquaTrio (Pro) doivent être remplacées tous les 6 mois.
En cas de dysfonctionnement technique Si vous avez effectué toutes les opérations ci-dessus et que votre aspirateur émet toujours le même bruit, il peut s'agir d'un dysfonctionnement technique. Dans ce cas, contactez-nous.
Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants :XW7110/01 , XW9383/01R1 , XW9383/01 . Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits ›