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La brosse à dents Philips Sonicare s'éteint toute seule.

Si votre brosse à dents s'éteint intempestivement, les conseils de dépannage ci-dessous peuvent vous aider à trouver une solution.

Nous vous recommandons de suivre les étapes dans l'ordre indiqué ci-dessous. Entre les étapes, vérifiez si le problème est résolu avant de passer à la suivante.

Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : HX3689/44 , HX3792/12 , HX3792/11 . Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits  ›

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