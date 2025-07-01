Assistance Philips La brosse à dents Philips Sonicare s'éteint toute seule.

Si votre brosse à dents s'éteint intempestivement, les conseils de dépannage ci-dessous peuvent vous aider à trouver une solution.



Nous vous recommandons de suivre les étapes dans l'ordre indiqué ci-dessous. Entre les étapes, vérifiez si le problème est résolu avant de passer à la suivante.

1. Changez de mode de brossage. Le mode de brossage sélectionné définit le temps de brossage. Votre brosse à dents s'éteint automatiquement lorsque le délai recommandé est écoulé.

Nous vous recommandons de modifier le mode de brossage. Les durées des modes de brossage sont comprises entre 20 secondes et 3,5 minutes. 2. Vérifiez si le BrushPacer est activé. Le BrushPacer divise le temps de brossage en six. Pendant le brossage, il cesse brièvement de vibrer pour indiquer à quel moment passer à la zone suivante. La brosse à dents s'éteint automatiquement à la fin de la séance de brossage. 3. Vérifiez si le capteur de pression est activé. Votre brosse à dents mesure la pression que vous appliquez pendant le brossage. Si vous appuyez trop fort, elle s'arrête brièvement pour indiquer que vous exercez une pression trop importante. Vous rencontrez toujours des problèmes avec votre brosse à dents ? Si aucun de ces conseils ne vous aide, votre brosse à dents est peut-être endommagée. Nous vous recommandons de solliciter une réparation ou un échange pour votre brosse à dents.