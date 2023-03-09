Ma tondeuse Philips émet un bruit inhabituel

Si votre tondeuse produit des bruits étranges, les conseils de dépannage ci-dessous peuvent vous aider à trouver une solution.
Nous vous recommandons de suivre les étapes dans l'ordre indiqué ci-dessous. Entre les étapes, vérifiez si le problème est résolu avant de passer à la suivante.
Votre tondeuse nécessite un nettoyage régulier pour fonctionner correctement. Des cheveux, des poils ou des débris peuvent rester coincés dans l'appareil et impacter négativement ses performances.
Avant de nettoyer votre tondeuse, vérifiez si elle est lavable ou si elle est uniquement nettoyable à sec.
Tondeuses lavables Elles sont dotées d'un symbole représentant un robinet ou une douche. Pour nettoyer ces appareils, retirez les accessoires et le bloc tondeuse, puis nettoyez la zone située en dessous à l'eau. N'utilisez pas d'eau savonneuse ou de détergent, car ils pourraient éliminer la couche de graisse protectrice du bloc tondeuse ce qui impacterait ses performances. Lavez et séchez les accessoires séparément avant de les remettre en place sur l'appareil.
Tondeuses non lavables Ces appareils sont dotés d'un symbole en forme de robinet barré. Ces appareils ne peuvent pas être nettoyés à l'eau. Lorsque vous retirez les accessoires, nettoyez la zone située en dessous à l'aide de la brossette fournie ou d'un coton-tige.
Tondeuses non lavables avec accessoires lavables Certaines tondeuses Philips ne sont pas lavables, mais leurs accessoires le sont. Pour ces appareils, retirez les accessoires pour les laver. Assurez-vous que les accessoires sont complètement secs avant de les remettre en place sur la tondeuse. Regardez la vidéo d'instructions ci-dessous pour savoir comment nettoyer ces appareils.
Pour des instructions de nettoyage plus détaillées concernant votre modèle spécifique, reportez-vous au manuel d'utilisation.
Il est possible que votre tondeuse n'ait pas été correctement assemblée, ce qui peut être à l'origine d'un bruit inhabituel. Retirez les accessoires de coupe ou de taille que vous utilisez et remettez-les en place. Suivez les instructions mentionnées dans ce manuel d'utilisation.
Nous recommandons de lubrifier la tondeuse toutes les six semaines. Vous pouvez appliquer quelques gouttes d'huile sur les dents de l'élément de coupe de votre tondeuse. Vous pouvez utiliser l'huile incluse dans l'emballage ou toute autre huile pour machine à coudre.
Si la batterie de votre tondeuse est faible, le bruit émis par l'appareil peut vous sembler étrange. Rechargez entièrement votre appareil avant toute nouvelle utilisation. Si votre tondeuse fonctionne avec des piles AA jetables, il est peut-être temps de les changer. Lorsque vous remplacez les piles, veillez à utiliser des piles adaptées à votre appareil, comme indiqué dans le manuel d'utilisation. Ne mélangez pas les types de piles, ou des piles neuves avec des piles usagées. Lorsque vous insérez les piles, veillez à orienter les polarités + et - correctement. Si les conseils ci-dessus ne vous ont pas permis de résoudre votre problème, contactez-nous pour obtenir une aide supplémentaire.
Si aucun de ces conseils ne vous a été utile, votre tondeuse a peut-être subi des dommages internes. Nous vous recommandons de solliciter une réparation ou un échange pour votre tondeuse.
Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants :HC5722/15, HC3721/15, HC9723/15. Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits ›