De la fumée s'échappe de mon Philips Airfryer

Si vous utilisez des aliments très riches en matière grasse, arrêtez la cuisson et utilisez une bonne poignée d'essuie-tout pour absorber l'huile qui se trouve au fond de la cuve de votre Philips Airfryer, ou videz l'excédent d'huile. Vous pouvez ensuite poursuivre la cuisson.



Si vous faites cuire très régulièrement des aliments riches en matière grasse, vous pouvez utiliser l'un des accessoires ci-dessous en fonction de votre modèle :

Un couvercle snack

Un couvercle anti-éclaboussure

Un panier multicuisson

la fumée blanche ne risque pas d'endommager votre Philips Airfryer, ni d'altérer la cuisson.