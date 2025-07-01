Mon épilateur Philips ne charge pas

Certains épilateurs Philips fonctionnent uniquement lorsqu'ils sont branchés, tandis que d'autres sont sans fil et doivent être chargés avant utilisation. Lisez les instructions qui figurent sur l'emballage ou le mode d'emploi pour savoir quel type de produit vous possédez.

Si votre épilateur fonctionne sur secteur, branchez-le sur une prise électrique et réessayez de l'allumer.