Ma peau est irritée après l'utilisation de mon épilateur Philips

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L'épilation arrache les poils à la racine. Il est normal de ressentir certains effets de types démangeaisons, rougeurs ou irritations après avoir utilisé l'épilateur Philips, notamment si vous avez la peau sensible. Vous pouvez également remarquer l'apparition de petits points sur votre peau ou ressentir une sensation de brûlure. Ces phénomènes disparaissent avec le temps et ne sont pas inquiétants.
Essayez nos conseils ci-dessous pour éviter ou limiter ces effets ou regardez la vidéo ci-dessous indiquant comment utiliser correctement l'épilateur sur peau sèche. Si les irritations cutanées durent plus de 3 jours, consultez votre médecin.
Laissez le temps à votre peau de s'adapter. Essayez de vous épiler avant de vous coucher pour que votre peau ait le temps de se reposer toute la nuit.
Évitez de sur-épiler une même zone. N'épilez pas la même zone plusieurs fois lors d'une même séance.
Après une utilisation sur peau humide, séchez-vous la peau en la tamponnant avec une serviette plutôt qu'en la frottant.
Appliquez une crème ou un lait à l'aloe vera sans alcool en tant que soin pour la peau. Vous pouvez également utiliser une crème après-soleil car elles ont des propriétés rafraîchissantes. Vous pouvez appliquer un déodorant sans alcool sur vos aisselles.
Vérifiez toujours la tête de votre épilateur pour vous assurer qu'elle est propre avant de l'utiliser. Si elle n'est pas propre, nettoyez-la sous l'eau du robinet.
Vous pouvez utiliser du savon pour nettoyer les disques rotatifs. Veillez simplement à rincer le savon correctement à l'eau.
Séchez complètement la tête d'épilation avant de la fixer à l'épilateur. Pour connaître les instructions de nettoyage détaillées de votre modèle d'épilateur, reportez-vous au manuel d'utilisation.
Veillez également à ce que votre peau soit propre et sèche avant l'épilation.
Nos produits respectent la peau. Il est recommandé de contrôler visuellement les produits d'entretien du corps afin de vérifier que le bloc tondeuse et surtout la grille de rasage sont toujours intacts.
Philips n'est pas une autorité compétente en matière de dermatologie et n'est donc pas habilité à dispenser des conseils portant sur des cas individuels. En cas de doute, il est préférable de consulter votre médecin qui sera à même de juger de l'état concret de votre peau.
Nous vous conseillons d'épiler une peau propre. Prenez une douche avant de vous épiler. Veillez à ce que votre peau soit complètement sèche ou complètement mouillée avant de commencer l'épilation.
Les poils incarnés peuvent être un effet secondaire de l'épilation. Pour éviter cela, essayez d'exfolier votre peau avec une lotion exfoliante et le gant exfoliant fourni avec votre épilateur (ou à l'aide d'une fleur de douche) un jour avant de vous épiler. Cela permet d'éliminer les peaux mortes présentes autour des follicules pileux et facilite l'épilation.
Si un accessoire pour l'exfoliation du corps est fourni avec votre épilateur, vous pouvez également l'utiliser.
Il est important d'utiliser la bonne technique d'épilation pour éliminer vos poils correctement et en minimisant la douleur. Déplacez lentement la tête d'épilation sur la peau pendant l'épilation pour que les disques attrapent les poils. Pour un résultat optimal, déplacez l'appareil dans le sens inverse de la pousse des poils en veillant à ce que la tête soit en contact avec la peau.
Essayez d'étirer votre peau avec votre main libre ou utilisez l'accessoire Skin Stretcher (ou accessoire efficacité) fourni avec votre épilateur. Plus votre peau est tendue, plus l'épilateur retirera vos poils facilement.
Si vous appuyez trop fortement le produit sur la peau, cela peut activer le système de protection interne de l'appareil. Exercer une forte pression peut provoquer des irritations cutanées, surchauffer l'appareil ou l'éteindre. Exercez une pression modérée ; n'appuyez pas trop fort sur la peau.
Pour épiler, tendez la peau et déplacez lentement la tête d'épilation sur la peau de manière à ce que les disques attrapent les poils. Pour des résultats optimaux, déplacez l'appareil dans le sens inverse de la pousse des poils en veillant à ce que la tête soit en contact total avec la peau.
Assurez-vous toujours que la tête d'épilation est propre et en bon état. Veillez à ce que la batterie soit chargée. Regardez la vidéo ci-dessous indiquant comment utiliser correctement l'épilateur sur peau humide.
L'épilateur Philips est conçu pour éliminer les poils à la racine au niveau du maillot, des jambes, des aisselles et des zones difficiles à atteindre, comme les genoux et les chevilles. Vous pouvez utiliser l'épilateur sur des zones telles que le maillot. L'épilation n'est pas adaptée aux zones intimes (extérieur et intérieur des grandes lèvres). Nous vous conseillons de n'utiliser la tête de rasage ou la tondeuse qu'avec le sabot. Reportez-vous aux instructions détaillées relatives à l'utilisation en toute sécurité de votre épilateur dans le manuel d'utilisation.
Vous pouvez également l'utiliser pour épiler la partie inférieure de votre visage (menton, joues et lèvre supérieure). Certains modèles peuvent également être utilisés pour l'épilation de l'espace intersourcilier. Utilisez l'épilateur sur ces zones uniquement si sa taille le lui permet ou s'il est équipé d'un accessoire de précision. Dans le cas contraire, vous risqueriez d'éliminer trop de poils.
Si vous souhaitez savoir dans quelle mesure l'utilisation d'une grille de rasage sur votre corps est sûre, reportez-vous aux informations ci-dessous.
Tous les produits Philips dotés d'une grille de rasage sont respectueux de la peau. Philips n'est pas une autorité compétente en matière de dermatologie et n'est donc pas habilité à dispenser des conseils sur la peau, les cheveux ou les ongles portant sur des cas individuels.
Avant d'utiliser un produit Philips doté d'une grille de rasage, il est recommandé de le contrôler visuellement pour vous assurer que cette dernière est toujours intacte. Remplacez la grille immédiatement lorsqu'elle est endommagée, via notre Boutique en ligne ou votre Service Consommateurs local.
Vous pouvez utiliser la grille de rasage pour couper et raser les poils situés en dessous du cou, par exemple les aisselles, les bras, les jambes et la zone pubienne. Nous vous déconseillons de l'utiliser sur votre visage ou votre tête, car vous n'obtiendrez pas les résultats souhaités et cela pourrait également abîmer votre peau.
Certains produits sont fournis avec des accessoires supplémentaires à utiliser sur les zones sensibles, comme la zone pubienne ou le maillot. Vous trouverez plus d'informations sur l'utilisation de ces accessoires dans votre manuel d'utilisation ou vous pouvez également nous contacter.
S'il vous reste des incertitudes concernant l'utilisation des appareils Philips dotés d'une grille de rasage, consultez votre médecin ou professionnel de santé pour savoir si votre peau est adaptée à ce type d'appareil.
Si vous avez suivi les conseils ci-dessus, mais que vous n'êtes toujours pas satisfait-e des performances de votre épilateur Philips, contactez-nous.
Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : BRE247/00, BRE229/00, BRE237/00. Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits ›
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