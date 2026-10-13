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Ma peau est irritée après l'utilisation de mon épilateur Philips

L'épilation arrache les poils à la racine. Il est normal de ressentir certains effets de types démangeaisons, rougeurs ou irritations après avoir utilisé l'épilateur Philips, notamment si vous avez la peau sensible. Vous pouvez également remarquer l'apparition de petits points sur votre peau ou ressentir une sensation de brûlure. Ces phénomènes disparaissent avec le temps et ne sont pas inquiétants.

Essayez nos conseils ci-dessous pour éviter ou limiter ces effets ou regardez la vidéo ci-dessous indiquant comment utiliser correctement l'épilateur sur peau sèche. Si les irritations cutanées durent plus de 3 jours, consultez votre médecin.

Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : BRE247/00, BRE229/00, BRE237/00. Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits  ›

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