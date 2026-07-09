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Ma brosse coiffante Philips s'éteint toute seule

Si votre sèche-cheveux ou votre lisseur Philips s'éteint de lui-même pendant l'utilisation, suivez nos conseils de dépannage pour résoudre ce problème.

Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : BHD340/10 , BHD308/10 , BHD272/00 . Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits  ›

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