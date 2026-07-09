Ma brosse coiffante Philips s'éteint toute seule

Si votre sèche-cheveux ou votre lisseur Philips s'éteint de lui-même pendant l'utilisation, suivez nos conseils de dépannage pour résoudre ce problème.
Certains modèles de brosse coiffante sont dotés d'une fonction d'arrêt automatique. Cela signifie que lorsque votre brosse coiffante est inactive pendant une minute, elle s'éteint automatiquement. Il s'agit d'une mesure de sécurité. Il vous suffit de rallumer la brosse coiffante et de continuer à l'utiliser.
Certaines brosses coiffantes Philips s'éteignent lorsqu'elles sont en surchauffe. Dans ce cas, nous vous recommandons d'arrêter d'utiliser la brosse pendant un certain temps. Après quelques minutes, une fois que la brosse a refroidi, vous pouvez la rallumer.
Si votre sèche-cheveux Philips cesse subitement de fonctionner pendant l'utilisation, vérifiez que la grille à l'arrière de l'appareil n'est pas obstruée par de la poussière ou des cheveux. Si tel est le cas, nettoyez votre sèche-cheveux en suivant les instructions de votre manuel d'utilisation. Si vous avez essayé les solutions ci-dessus, mais que votre appareil continue de s'éteindre en cours d'utilisation, contactez-nous pour obtenir une aide supplémentaire.
Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants :BHD340/10 , BHD308/10 , BHD272/00 . Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits ›