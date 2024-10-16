Les frites maison à l'Airfryer Philips ne donnent pas le résultat attendu.

Lorsque vous préparez des frites ou d'autres aliments superposés, nous vous conseillons d'utiliser le grand panier (côté droit). La plus grande surface de ce panier permet de répartir les ingrédients de manière plus uniforme. Cela permet de mieux répartir la chaleur et le flux d'air autour des ingrédients, pour une meilleure cuisson.

Les éléments ci-dessus vous ont-ils permis de résoudre le problème ? Si ce n'est pas le cas, contactez-nous pour obtenir de l'aide.

