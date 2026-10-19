Assistance Philips La canule de mon Philips Sonicare AirFloss ne se détache pas ou se casse facilement

Si la canule de votre Philips Sonicare AirFloss ne se détache pas du manche ou si elle se casse facilement, consultez les solutions ci-dessous pour résoudre ce problème.

La canule ne se détache pas Si la canule est difficile à détacher du manche de l'AirFloss, il est important de veiller à ne pas la plier ou la tordre lorsque vous tirez.



Procédez comme suit :



1. Saisissez la canule ou l'extrémité de la canule (vous pouvez utiliser du papier absorbant ou un chiffon pour une meilleure prise en main)

2. Tirez la canule ou l'extrémité de la canule vers le haut pour la détacher du manche

3. Une fois la canule retirée, fixez-la à nouveau et répétez ce processus plusieurs fois de suite



Remarque : Veillez à utiliser le bon type de canule. La canule se casse facilement Si la canule de votre AirFloss se casse facilement, assurez-vous que vous utilisez le bon type de canule car les canules AirFloss Pro et Ultra ne sont pas interchangeables.



Regardez la vidéo ci-dessous pour plus d'informations.



Les solutions ci-dessus ne vous ont pas permis de résoudre le problème ? Veuillez nous contacter pour obtenir une assistance supplémentaire.