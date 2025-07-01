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La puissance d'aspiration de mon tire-lait électrique Philips Avent est faible ou nulle

Si l'aspiration de votre tire-lait Philips Avent est faible, inexistante ou insuffisante, ou si votre tire-lait n'extrait pas efficacement le lait, suivez les étapes ci-dessous.

Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : SCF495/11 , SCD553/11 , SCF537/11 . Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits  ›

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