Puissants haut-parleurs de 50 mm en néodyme, pour une gamme large mais précise

Chaque haut-parleur est sélectionné manuellement, puis réglé et testé avant d'être associé à un autre, pour un son détaillé parfaitement naturel. Les haut-parleurs de 50 mm sont équipés de puissants aimants en néodyme pour restituer votre musique de façon dynamique et garantir des basses claires et équilibrées, des moyennes fréquences fluides et des aigus limpides.