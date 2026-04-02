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Radio portable FM/AM

TAR2509/10

4

| (4) Avis

Un classique

Vous aimez la radio ? De la cuisine au garage en passant par le jardin, cette radio analogique FM/AM portable vous permettra d'écouter vos stations préférées. Elle diffuse un excellent son, fonctionne sur secteur ou sur batterie, et dispose d'un voyant LED pratique pour savoir quand elle est parfaitement réglée.

Voir tous les avantages

Un classique

  • FM/AM

  • Tuner analogique

  • Alimentation secteur ou piles

Spécificités Techniques

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4.0

sur 5

4

Avis

4
3
2

02/04/2026

España

España

Acheteur vérifié

Estupendo sonidoy captación de emisoras.

Magnífico sonido y diseño. La recomiendo para las personas que tengan radios en diversos sitios de la casa.

Cet avis concerne le produit TAR2509 Radio FM/AM portátil

Date d'utilisation 2025-03-02

Cet avis concerne le produit TAR2509 Radio FM/AM portátil

Date d'utilisation 2025-03-02

26/02/2026

Portugal

Portugal

Acheteur vérifié

Uma boa compra

Considero que foi uma boa compra e o rádio tem som agradável.

Cet avis concerne le produit TAR2509 Rádio portátil FM/AM

Date d'utilisation 2025-01-26

Cet avis concerne le produit TAR2509 Rádio portátil FM/AM

Date d'utilisation 2025-01-26

24/12/2024

Sverige

Sverige

En radio från den gamla tiden

Alla bör ha en bra enkel radio med batteri drift ifall det råder någon form av elbrist

Pour

Enkel , batteri driven , fördel vid långvariga elavbrott

Contre

Inga eftersom man får det man betalar för

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit TAR2509 Bärbar FM/AM-radio

Date d'utilisation 2024-11-24

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit TAR2509 Bärbar FM/AM-radio

Date d'utilisation 2024-11-24

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