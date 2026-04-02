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TAR2509/10
Un classique
Vous aimez la radio ? De la cuisine au garage en passant par le jardin, cette radio analogique FM/AM portable vous permettra d'écouter vos stations préférées. Elle diffuse un excellent son, fonctionne sur secteur ou sur batterie, et dispose d'un voyant LED pratique pour savoir quand elle est parfaitement réglée.
FM/AM
Tuner analogique
Alimentation secteur ou piles
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
4.0
sur 5
4
Avis
Ripalda.
02/04/2026
España
Acheteur vérifié
Estupendo sonidoy captación de emisoras.
Magnífico sonido y diseño. La recomiendo para las personas que tengan radios en diversos sitios de la casa.
Cet avis concerne le produit TAR2509 Radio FM/AM portátil
Date d'utilisation 2025-03-02
Cet avis concerne le produit TAR2509 Radio FM/AM portátil
Date d'utilisation 2025-03-02
JMPNP
26/02/2026
Portugal
Acheteur vérifié
Uma boa compra
Considero que foi uma boa compra e o rádio tem som agradável.
Cet avis concerne le produit TAR2509 Rádio portátil FM/AM
Date d'utilisation 2025-01-26
Cet avis concerne le produit TAR2509 Rádio portátil FM/AM
Date d'utilisation 2025-01-26
Radio lyssnarn
24/12/2024
Sverige
En radio från den gamla tiden
Alla bör ha en bra enkel radio med batteri drift ifall det råder någon form av elbrist
Pour
Enkel , batteri driven , fördel vid långvariga elavbrott
Contre
Inga eftersom man får det man betalar för
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAR2509 Bärbar FM/AM-radio
Date d'utilisation 2024-11-24
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAR2509 Bärbar FM/AM-radio
Date d'utilisation 2024-11-24