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Radio portable FM/AM

TAR1509/00

3.8

| (4) Avis

Un classique de poche

Emportez votre radio avec vous ! Profitez de l'excellente réception et du son parfaitement clair de cette radio FM/AM portable suffisamment compacte pour se glisser dans votre poche. Musique, sports, actualités : les commandes simples vous permettent de trouver facilement vos stations préférées en déplacement.

Voir tous les avantages

Un classique de poche

  • FM/AM

  • Tuner analogique

  • Fonctionne avec piles

Spécificités Techniques

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3.8

sur 5

4

Avis

3
2

14/05/2026

España

España

Radio portátil Philips TAB1509 1000 Series

Me gusta el tamaño, la sencillez de uso ya que buscaba una radio portátil de bolsillo analógica y a pilas. Mi producto me ha tocado tal vez con un pequeño defecto en la antena al recogerse, sobresale un poco la cabeza. En las fotos de la web el aro interior de la cabeza tiene la terminación final al rás de la carcasa y en la mía tiene entre 1 y 2mm que sobresale hacia afuera y la antena desplegada se mueve (holgura). En una emisora concreta gallega a veces se entrecorta pero puede deberse a la señal de recepción aunque el Led está iluminado y hay buena señal. La seguiré probando. Por el precio se echa de menos que no venga incluida al menos con los auriculares y las pilas. Por lo demás perfecta.

Pour

Tamaño portátil, analógica, funciona a pilas

Contre

No incluye auriculares ni pilas

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit TAR1509 Radio FM/AM portátil

Date d'utilisation 2026-05-14

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit TAR1509 Radio FM/AM portátil

Date d'utilisation 2026-05-14

20/06/2025

España

España

Funciona perfecto, calidad precio está muy bien

Funciona perfecto, calidad precio está muy muy bien

Pour

Calidad precio está muy bien, buena calidad de sonido y construcción, buen tamaño, perfecto.

Contre

En principio nada

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit TAR1509 Radio FM/AM portátil

Date d'utilisation 2025-05-20

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit TAR1509 Radio FM/AM portátil

Date d'utilisation 2025-05-20

12/03/2025

España

España

CASI PERFECTA

EN SU SEGMENTO, LA TAR1509 ES CASI PERFECTA, POR ESO NO LE PONGO LAS 5*. PARA GANARSELA LE FALTARÍA UN PUERTO MINI-USB, QUE PERMITIERA RECARGAR UNAS BATERÍAS (RECARGABLES) INCLUIDAS O NO, PARA NO AFECTAR DEMASIADO AL PRECIO.

Cet avis concerne le produit TAR1509 Radio FM/AM portátil

Date d'utilisation 2025-02-12

Cet avis concerne le produit TAR1509 Radio FM/AM portátil

Date d'utilisation 2025-02-12

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  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
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