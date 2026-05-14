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TAR1509/00
Un classique de poche
Emportez votre radio avec vous ! Profitez de l'excellente réception et du son parfaitement clair de cette radio FM/AM portable suffisamment compacte pour se glisser dans votre poche. Musique, sports, actualités : les commandes simples vous permettent de trouver facilement vos stations préférées en déplacement.
FM/AM
Tuner analogique
Fonctionne avec piles
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3.8
sur 5
4
Avis
Joe045
14/05/2026
España
Radio portátil Philips TAB1509 1000 Series
Me gusta el tamaño, la sencillez de uso ya que buscaba una radio portátil de bolsillo analógica y a pilas. Mi producto me ha tocado tal vez con un pequeño defecto en la antena al recogerse, sobresale un poco la cabeza. En las fotos de la web el aro interior de la cabeza tiene la terminación final al rás de la carcasa y en la mía tiene entre 1 y 2mm que sobresale hacia afuera y la antena desplegada se mueve (holgura). En una emisora concreta gallega a veces se entrecorta pero puede deberse a la señal de recepción aunque el Led está iluminado y hay buena señal. La seguiré probando. Por el precio se echa de menos que no venga incluida al menos con los auriculares y las pilas. Por lo demás perfecta.
Pour
Tamaño portátil, analógica, funciona a pilas
Contre
No incluye auriculares ni pilas
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAR1509 Radio FM/AM portátil
Date d'utilisation 2026-05-14
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAR1509 Radio FM/AM portátil
Date d'utilisation 2026-05-14
Zeyoa00
20/06/2025
España
Funciona perfecto, calidad precio está muy bien
Funciona perfecto, calidad precio está muy muy bien
Pour
Calidad precio está muy bien, buena calidad de sonido y construcción, buen tamaño, perfecto.
Contre
En principio nada
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAR1509 Radio FM/AM portátil
Date d'utilisation 2025-05-20
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAR1509 Radio FM/AM portátil
Date d'utilisation 2025-05-20
560428
12/03/2025
España
CASI PERFECTA
EN SU SEGMENTO, LA TAR1509 ES CASI PERFECTA, POR ESO NO LE PONGO LAS 5*. PARA GANARSELA LE FALTARÍA UN PUERTO MINI-USB, QUE PERMITIERA RECARGAR UNAS BATERÍAS (RECARGABLES) INCLUIDAS O NO, PARA NO AFECTAR DEMASIADO AL PRECIO.
Cet avis concerne le produit TAR1509 Radio FM/AM portátil
Date d'utilisation 2025-02-12
Cet avis concerne le produit TAR1509 Radio FM/AM portátil
Date d'utilisation 2025-02-12