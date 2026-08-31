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FidelioPlatine vinyle Bluetooth®

TAFT1/10

Conçue pour une haute fidélité

La platine vinyle Bluetooth® FT1 vous invite à savourer pleinement la musique que vous aimez. Le plateau en aluminium moulé sous pression fait tourner vos vinyles avec finesse, et un lecteur CD est également intégré. Vous pouvez l’installer et l’utiliser sans fil ou avec une connexion filaire.

Voir tous les avantages

Conçue pour une haute fidélité

  • Platine vinyle et lecteur CD

  • Bluetooth® 5.4, Auracast™

  • Composants de haute qualité

  • Sortie auxiliaire RCA, prise casque

Platine vinyle à entraînement par courroie à 2 vitesses

Platine vinyle à entraînement par courroie à 2 vitesses

Albums. EP. Singles. La platine vinyle Philips Fidelio FT1 est fabriquée avec des composants de haute qualité afin que vous puissiez profiter au mieux de vos disques pendant de longues années. Vous pouvez faire tourner vos vinyles à 33 1/3 ou 45 tr/min : il vous suffit de tourner le bouton de commande tactile à 2 vitesses pour sélectionner la vitesse adéquate, puis d’abaisser la pointe de lecture.

Lecteur CD intégré à chargement par tiroir

Lecteur CD intégré à chargement par tiroir

Qu’il s’agisse d’un ancien CD de compilation d’autrefois ou d’une nouveauté, glissez le disque argenté dans le tiroir en façade et profitez de la musique qui vous est chère. Le lecteur CD intégré accepte tous les formats de CD, et l’écran LED net affiche les informations sur les pistes et la lecture.

Connectivité sans fil facile. Bluetooth® et Auracast™

Connectivité sans fil facile. Bluetooth® et Auracast™

La FT1 s’appaire rapidement avec vos enceintes ou votre casque sans fil via Bluetooth®. Vous pouvez également utiliser Auracast™ pour diffuser les vinyles et les CD que vous écoutez sur autant d’enceintes compatibles que vous le souhaitez, ce qui est idéal pour les fêtes. La prise en charge du codec LC3 vous offre le meilleur son possible.

Spécificités Techniques

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  1. La marque verbale et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. La marque verbale et les logos Auracast™ sont des marques appartenant à Bluetooth SIG, Inc.