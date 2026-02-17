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Barre de son 2.0

TAB5109/10

3.3

| (3) Avis | 100% recommandent ce produit

Un son encore meilleur pour tous vos divertissements

Sublimez vos jeux et films grâce à cette magnifique barre de son discrète qui diffuse des voix plus claires et des effets sonores plus percutants. Sa technologie audio sophistiquée crée une écoute immersive, pour tous vos contenus.

Voir tous les avantages

Un son encore meilleur pour tous vos divertissements

  • 2.0 canaux

  • HDMI ARC 120 W max.

  • DTS Virtual:X

  • Dolby Digital Plus

DTS Virtual:X pour un son 3D immersif dans n'importe quelle pièce

DTS Virtual:X pour un son 3D immersif dans n'importe quelle pièce

La compatibilité avec DTS Virtual:X transforme le son de votre téléviseur en offrant une expérience sonore virtuelle 3D, peu importe ce qui passe à l'écran ! Le système fonctionne dans n'importe quelle pièce et ne nécessite pas d'enceintes supplémentaires : activez-le à l'aide de la télécommande de votre barre de son ou de l'application Philips Home Entertainment.

Dolby Digital Plus. Un son digne d'une salle de cinéma chez vous

Dolby Digital Plus. Un son digne d'une salle de cinéma chez vous

Profitez d'une place au premier rang pour tous vos films et séries. Cette barre de son compatible avec Dolby Digital Plus vous offre un son immersif, sans enceintes supplémentaires. Vous entendrez et sentirez la différence.

Contrôlez votre barre de son et votre téléviseur à l'aide d'une même télécommande

Contrôlez votre barre de son et votre téléviseur à l'aide d'une même télécommande

Réglez le volume de votre barre de son à l'aide de la télécommande de votre téléviseur. Si vous possédez un téléviseur Ambilight Philips, la fonction EasyLink vous permet d'utiliser la télécommande pour basculer entre les modes d'égalisation prédéfinis de la barre de son, régler les graves et les aigus, et bien plus encore.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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3.3

sur 5

3

Avis

100%

recommandent ce produit

3
2

17/02/2026

France

France

PARFAIT POUR UN SALON!

Très bonne barre de son pour un prix modique! Son clair et détaillé, possibilité de piloter cette barre via une appli sur smartphone. Améliore grandement le son de votre télé! Parfait pour un salon. Le niveau de graves sur un blu-ray est pas mal du tout compte-tenu de l'absence de caisson de graves (mais on gagne en place)

Pour

Facilité d'utilisation via le port HDMI eARC - Son clair et détaillé - Appli smartphone

Contre

Rien vu le prix

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit TAB5109 Barre de son 2.0

Date d'utilisation 2026-01-17

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit TAB5109 Barre de son 2.0

Date d'utilisation 2026-01-17

30/04/2026

Deutschland

Deutschland

Spitze

Cet avis concerne le produit TAB5109 Soundbar 2,0

Date d'utilisation 2026-03-28

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Date d'utilisation 2026-03-28

20/07/2026

Deutschland

Deutschland

Haltbarkeit schlecht

Nach 6 Monaten defekt, lässt sich nicht mehr einschalten

Cet avis concerne le produit TAB5109 Soundbar 2,0

Date d'utilisation 2026-07-20

Cet avis concerne le produit TAB5109 Soundbar 2,0

Date d'utilisation 2026-07-20

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