Réglage automatique de la tension des minis ordinateurs portables

Votre mini ordinateur portable doit être chargé en permanence. C'est possible grâce à l'adaptateur secteur pour mini ordinateur portable Philips, et ce où que vous vous trouviez. Branchez simplement le connecteur correspondant sur la prise secteur et reliez l'autre extrémité à votre ordinateur, la tension s'ajuste automatiquement.