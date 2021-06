Étendez la portée de vos appareils sans fil

Ce boîtier relais sans fil Philips vous permet de réaliser de nombreuses économies de câbles et contribue à la mise en place d'une infrastructure sans fil en diffusant les signaux Wi-Fi jusque dans les coins éloignés et réfléchissants, ainsi que dans les zones difficiles d'accès où la couverture sans fil n'est pas fiable et le câblage peu pratique. Le boîtier relais sans fil est idéal pour couvrir des zones étendues, notamment dans les maisons comportant plusieurs étages, dans les magasins ou dans tous les endroits où une couverture de réseau supplémentaire peut s'avérer nécessaire.