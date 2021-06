Modem ADSL intégré

Modem ADSL intégré : Le routeur ADSL2 sans fil repose sur deux technologies principales, à savoir ADSL2 et Wi-Fi 802.11g. Il intègre un modem ADSL 2 garantissant une connexion haut débit à Internet. En outre, cet appareil est compatible avec votre ligne téléphonique standard. Un module Wi-Fi 802.11g intégré vous permet de partager votre connexion ADSL sans fil entre plusieurs PC. Enfin, cette technologie de pointe vous offre les dernières innovations en matière de pare-feu, de contrôle parental, de chiffrement, et bien plus encore. En bref, tout ce qu'il faut pour sécuriser votre réseau domestique.