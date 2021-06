HeatProtect protège de la chaleur

Vous utilisez votre ordinateur portable pour regarder des films dans le train, écouter de la musique à la plage et naviguer sur Internet, discuter avec des amis ou travaillez sur des documents à l'aéroport. Avec le temps, la chaleur générée par une utilisation régulière peut vous gêner et endommager votre ordinateur portable. Avec ses 3 couches protectrices, la pochette pour ordinateur portable avec HeatProtect™ de Philips vous protège, vous et votre ordinateur portable, des dangers de la chaleur lorsque vous êtes en déplacement. Sa surface plane permet à l'air de passer et maintient votre ordinateur portable stable.