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Arrêté

Casque sport Bluetooth®

SHQ6300OR/00

3

| (1) Avis

Dépassez vos limites

Robuste et ergonomique, le casque ultra-léger ActionFit SHQ6300 est conçu pour les séances de sport les plus exigeantes. Grâce à sa connectivité sans fil Bluetooth®, votre liberté de mouvement est totale.

Voir tous les avantages

Léger, sans fil

Dépassez vos limites

  • HP 40 mm/conception arrière ouverte

  • Supra-aural

Clé Bluetooth® pour une liberté de mouvement

Clé Bluetooth® pour une liberté de mouvement

Grâce à la clé Bluetooth®, votre liberté de mouvement est totale lorsque vous utilisez l'ActionFit SHQ6300. Vous ne craindrez pas les nœuds dans les câbles.

Résiste à l'humidité et à la transpiration, idéal pour le sport

Résiste à l'humidité et à la transpiration, idéal pour le sport

Ni la transpiration, ni la pluie ne vous empêcheront de vous donner à fond, en musique. Les matériaux du casque sport ActionFit sont conformes à la norme d'étanchéité IPX2, ce qui fait de ce casque le compagnon idéal pour vos séances de sport, quelle que soit la météo.

Haut-parleurs 40 mm en néodyme, pour des basses profondes et un son puissant

Haut-parleurs 40 mm en néodyme, pour des basses profondes et un son puissant

Tout le punch et le rythme de la musique. Les puissants haut-parleurs de 40 mm en néodyme produisent des basses ultra-profondes et dynamiques, pour un entraînement énergique. Grâce au casque ActionFit, vivez une expérience sonore nomade pleine de vitalité, quel que soit votre sport.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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Avis

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13/09/2016

France

France

PROBLEME COUPLAGE

LE COUPLAGE NE FONCTIONNE PAS AVEC MON GALAXY S7 EDGE DOMMAGE

Cet avis concerne le produit SHQ6300OR Bluetooth® sports headphones

Cet avis concerne le produit SHQ6300OR Bluetooth® sports headphones

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