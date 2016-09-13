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Arrêté
SHQ6300OR/00
Dépassez vos limites
Robuste et ergonomique, le casque ultra-léger ActionFit SHQ6300 est conçu pour les séances de sport les plus exigeantes. Grâce à sa connectivité sans fil Bluetooth®, votre liberté de mouvement est totale.
HP 40 mm/conception arrière ouverte
Supra-aural
Grâce à la clé Bluetooth®, votre liberté de mouvement est totale lorsque vous utilisez l'ActionFit SHQ6300. Vous ne craindrez pas les nœuds dans les câbles.
Ni la transpiration, ni la pluie ne vous empêcheront de vous donner à fond, en musique. Les matériaux du casque sport ActionFit sont conformes à la norme d'étanchéité IPX2, ce qui fait de ce casque le compagnon idéal pour vos séances de sport, quelle que soit la météo.
Tout le punch et le rythme de la musique. Les puissants haut-parleurs de 40 mm en néodyme produisent des basses ultra-profondes et dynamiques, pour un entraînement énergique. Grâce au casque ActionFit, vivez une expérience sonore nomade pleine de vitalité, quel que soit votre sport.
3.0
sur 5
1
Avis
SOSO93
13/09/2016
France
PROBLEME COUPLAGE
LE COUPLAGE NE FONCTIONNE PAS AVEC MON GALAXY S7 EDGE DOMMAGE
Cet avis concerne le produit SHQ6300OR Bluetooth® sports headphones
Cet avis concerne le produit SHQ6300OR Bluetooth® sports headphones