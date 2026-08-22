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RetroCasque circum-aural d'intérieur

SHP9500CY/00

4.6

| (13) Avis | 89% recommandent ce produit

The Freddie

Comme le chantait si bien Freddie, it's your best friend ! Avec sa conception arrière ouverte et son style classique, ce casque filaire vous offre un son parfait pour écouter vos morceaux préférés. Conçu pour une écoute à domicile, ce casque associe qualité sonore exceptionnelle, style rétro tendance et confort moderne.

Voir tous les avantages

The Freddie

  • Design rétro, son limpide

  • Casque filaire à conception arrière ouverte

  • Haut-parleurs orientables de 50 mm

  • Confortable pour des heures d'écoute

Un look rétro pour un son résolument moderne

Un look rétro pour un son résolument moderne

Sortez votre pantalon en cuir, votre plus belle chemise et apportez la touche finale avec le look rétro façon années 70 de ce casque circum-aural ! Pour redécouvrir un vinyle de l'époque ou écouter un tout nouveau single en streaming, installez-vous confortablement pour profiter d'un son chaleureux et authentique.

Casque circum-aural à conception arrière ouverte. Au plus près de la musique

Casque circum-aural à conception arrière ouverte. Au plus près de la musique

La conception arrière ouverte vous plonge au cœur de votre musique. L'absence de boîtier assure une qualité sonore immersive et spacieuse qui sépare les voix et les instruments afin de profiter pleinement de chaque note. C'est comme si vous étiez au studio d'enregistrement avec votre groupe préféré !

Haut-parleurs orientables de 50 mm en néodyme. Un son Hi-Fi authentique

Haut-parleurs orientables de 50 mm en néodyme. Un son Hi-Fi authentique

Les haut-parleurs en néodyme sont conçus pour s'incliner à 15 degrés afin de s'adapter à l'angle naturel de votre oreille et restituer chaque fréquence avec une précision optimale. Vous obtenez des aigus limpides, des basses maîtrisées et des médiums généreux et naturels. Idéal pour tous les types de musique.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
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4.6

sur 5

13

Avis

89%

recommandent ce produit

3
2
1

22/08/2026

Italia

Italia

Impressionante nitidezza sonora

Incredibile qualità sonora. Si apprezza ogni singolo strumento e voce come se si fosse dal vivo in una sala acustica. L'unica sensazione negativa che avevo avuto all'inizio è che i bassi fossero troppo controllati ma dopo un'opportuna regolazione della sorgente anche quelli vengono perfettamente riprodotti con un'eccellente timbrica, potente e senza mai andare in distorsione. Fantastiche cuffie!

Cet avis concerne le produit Retro SHP9500CY Cuffie over-ear per utilizzo in ambienti interni

Date of Use 2026-07-11

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Date of Use 2026-07-11

04/12/2025

Italia

Italia

Magistrali

Assolutamente straordinarie. Una qualità audio impressionante anche attaccandole semplicemente allo smartphone. Apprezzo il compromesso perfetto tra qualità e dettaglio e il fatto che per sentire tutte le nuances la sorgente non viene filtrata eccessivamente, quindi non sono cuffie estremamente esigenti, e per pilotarle anche a volume alto e avvolgente non c'è bisogno di una sorgente potente o di specifica qualità. Sinceramente è una delle cuffie dalla maggior qualità sonora che io abbia mai provato, e ho anche tante Sennheiser di alta fascia. Bellissimo il logo Philips sull'interno del padiglione.

Cet avis concerne le produit Retro SHP9500CY Cuffie over-ear per utilizzo in ambienti interni

Date of Use 2025-11-04

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Date of Use 2025-11-04

20/08/2026

United Kingdom

United Kingdom

Highs and lows very good

Very good headphones. Sound quality is there, from bottom to top. Some writers complained about no bass, believe me, the bass is there but maybe not there depending on the amp or i-phone/ipad; iTunes are lousy sound files. I use an equalizer and the bass will shake your head. The highs are there, crisp and good quality. With the phones on your head and no music, you can hear all the background noise clearly, that means they are safe.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Retro SHP9500CY Indoor over-ear headphones

Date of Use 2026-08-20

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Retro SHP9500CY Indoor over-ear headphones

Date of Use 2026-08-20

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