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Casque pour PC personnalisable
Cet élégant casque pour PC s'adapte à vos goûts grâce à des coques personnalisables. Transmission limpide de la voix, arceau confortable... vous voilà paré pour des heures de détente et de chat !
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4.5
sur 5
2
Avis
100%
recommandent ce produit
Teddy45
18/11/2025
Italia
Acheteur vérifié
Ottimo prodotto
Ottimo prodotto e rapporto qualità -prezzo. Facile da usare
Cet avis concerne le produit SHM7110U Cuffie per PC
Date d'utilisation 2025-10-18
Cet avis concerne le produit SHM7110U Cuffie per PC
Date d'utilisation 2025-10-18
remoune01
16/10/2011
France
Bon produits pour une utilisation à la maison !
Bonne qualité audio, bon micro, assez bon design! Seule petit problème il fait un peu mal à l'oreille si l'on le porte longtemps !
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHM7110 PC Headset
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHM7110 PC Headset