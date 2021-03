Uptown

Inspiré par la ville et la mode urbaine, le casque CitiScape Uptown au style rétro vous plonge dans un son ultra-précis et immersif qui, grâce à la technologie MusicSeal, ne dérangera pas vos voisins. De plus, les coussinets en mousse à mémoire de forme et l'arceau gonflé d'air assurent confort et style. Voir tous les avantages