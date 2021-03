Immersion sonore claire et naturelle

Inspiré par New York et sa mode urbaine chic et décontractée, le casque CitiScape Downtown vous apporte une touche de classe. Grâce à la technologie MusicSeal, vous ne dérangerez pas vos voisins, tandis que l'arceau léger en acier et les coussinets en mousse souple assurent un confort parfait. Voir tous les avantages