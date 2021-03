Coussinets à mémoire de forme, pour une immersion musicale confortable

Les coussinets à mémoire de forme ultra-doux et souples de ce casque Philips épousent confortablement et parfaitement le contour de vos oreilles afin de les isoler entièrement. Conçus pour un maintien optimal quelle que soit la forme de votre tête, ils permettent également une immersion totale et prolongée dans la musique. Ce casque est si confortable que vous oublierez même que vous le portez.