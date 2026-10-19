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Arrêté
SHL5105BK/00
Son clair
Le superbe CitiScape Strada conjugue innovation et mode urbaine. Inspiré par les citadins branchés, ce casque fin et léger produit un son parfait, et son arceau en tissu est à la fois confortable et tendance.
HP 32 mm/concep. arrière fermée
Supra-aural
Arceau léger
Pliage à plat
Les haut-parleurs puissants 32 mm produisent un son limpide, détaillé et naturel, pour une immersion musicale totale, n'importe quand, n'importe où.
Votre casque CitiScape est équipé d'un microphone intégré vous permettant de passer facilement de l'écoute de musique aux appels téléphoniques. Restez connecté à votre musique, et aux personnes qui vous sont chères.
Inspiré par les chaussures de sport aux lacets colorés, l'arceau du CitiScape Strada est recouvert d'un manchon en tricot fin, pour un style confortable et assuré.
Notation globale