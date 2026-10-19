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Arrêté

CitiScape StradaCasque avec Micro

SHL5105BK/00

Son clair

Le superbe CitiScape Strada conjugue innovation et mode urbaine. Inspiré par les citadins branchés, ce casque fin et léger produit un son parfait, et son arceau en tissu est à la fois confortable et tendance.

Voir tous les avantages

conception légère

Son clair

  • HP 32 mm/concep. arrière fermée

  • Supra-aural

  • Arceau léger

  • Pliage à plat

Haut-parleurs puissants 32 mm produisant un son limpide

Haut-parleurs puissants 32 mm produisant un son limpide

Les haut-parleurs puissants 32 mm produisent un son limpide, détaillé et naturel, pour une immersion musicale totale, n'importe quand, n'importe où.

Passez de la musique aux appels téléphoniques grâce au microphone intégré

Votre casque CitiScape est équipé d'un microphone intégré vous permettant de passer facilement de l'écoute de musique aux appels téléphoniques. Restez connecté à votre musique, et aux personnes qui vous sont chères.

Fourreau d'arceau en tricot fin coloré

Fourreau d'arceau en tricot fin coloré

Inspiré par les chaussures de sport aux lacets colorés, l'arceau du CitiScape Strada est recouvert d'un manchon en tricot fin, pour un style confortable et assuré.

Spécificités Techniques

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