Son de haute précision

Doté d'un câble plat aux imprimés avant-gardistes, le casque CitiScape Jetts associe chic urbain et culture pop. Ses haut-parleurs 9 mm finement réglés offrent un son fidèle et des basses profondes, tandis que l'ergonomie des tubes et les embouts adaptables garantissent un confort et un style sur mesure.