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Arrêté
SHE3855RG/00
Disponible à partir
Un son vif, des basses puissantes
Les écouteurs Philips Chromz offrent des basses puissantes, sont confortables et élégants. Les différentes couleurs de revêtement métallisées mates sont assorties à l'iPhone 6S.
HP 8,6 mm/conception arrière fermée
Intra-auriculaire
Les écouteurs intra-auriculaires Philips Chromz abritent des haut-parleurs puissants dans un design compact pour un confort optimal avec un son clair et des basses puissantes.
Un embout à conduit acoustique ovale assure un confort ergonomique qui s'adapte parfaitement à la forme de l'oreille.
Les embouts sont disponibles en 3 tailles (petit, moyen et grand) pour un ajustement personnalisé optimal.
Notation globale