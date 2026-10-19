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Arrêté

Casque

SHE3850SL/00

Disponible à partir

Argent
Argent
Bleu
Bleu
Gris argenté
Gris argenté
Rouge
Rouge

Un son vif, des basses puissantes

Les écouteurs confortables et élégants Philips MyJam Chromz offrent des basses puissantes. Les différentes couleurs de revêtement métallisées mates sont assorties à l'iPhone 6S.

Voir tous les avantages

Finitions métallisées mates de haute qualité

Un son vif, des basses puissantes

  • HP 8,6 mm/conception arrière fermée

  • Intra-auriculaire

Étanchéité sonore parfaite pour éliminer les bruits extérieurs

Étanchéité sonore parfaite pour éliminer les bruits extérieurs

Les écouteurs ultra-compacts s'intègrent parfaitement à l'intérieur de l'oreille, assurant une étanchéité qui bloque les bruits extérieurs.

Protection du câble renforcée pour une plus grande longévité et une meilleure connectivité

Pour augmenter la longévité de vos écouteurs, une protection en revêtement souple placée à la conjonction entre le câble et les écouteurs évite que des pliages répétés n'endommagent la connexion.

3 types d'embouts en caoutchouc interchangeables pour un confort optimal

3 types d'embouts en caoutchouc interchangeables pour un confort optimal

Les embouts sont disponibles en 3 tailles (petit, moyen et grand) pour un ajustement personnalisé optimal.

Spécificités Techniques

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