Payez plus tard avec Klarna
Arrêté
SHE1405BK/10
Plongez-vous dans un podcast. Laissez-vous transporter par votre musique. Grâce au tube acoustique ovale et aux trois tailles d'embouts interchangeables en caoutchouc, l'écouteur est parfaitement adapté à votre morphologie. Profitez d'une écoute confortable et d'une bonne isolation phonique passive.
Répondez au téléphone et mettez en pause votre playlist, le tout sans toucher votre smartphone, grâce à la télécommande intégrée.
Ces écouteurs intra-auriculaires sont dotés d'un câble de 1,2 m. Le raccord en caoutchouc souple entre les écouteurs et le câble protège votre connexion pour faire durer le plaisir de la musique plus longtemps.
Notation globale