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  • De la musique puissante. Des appels clairs.
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Arrêté

Écouteurs intra-auriculaires avec Micro

SHE1405BK/10

De la musique puissante. Des appels clairs.
Basculez entre une playlist, un podcast et un appel en un clin d'œil. Grâce aux haut-parleurs acoustiques en néodyme parfaitement réglés et à la réduction de bruit passive, le son est parfaitement clair. Les embouts interchangeables sont disponibles en trois tailles différentes, pour un maintien optimal.
Voir tous les avantages

Écoutez votre musique et passez vos appels

De la musique puissante. Des appels clairs.

Son clair

Plongez-vous dans un podcast. Laissez-vous transporter par votre musique. Grâce au tube acoustique ovale et aux trois tailles d'embouts interchangeables en caoutchouc, l'écouteur est parfaitement adapté à votre morphologie. Profitez d'une écoute confortable et d'une bonne isolation phonique passive.

Télécommande intégrée. Basculez facilement entre votre playlist et le téléphone.

Répondez au téléphone et mettez en pause votre playlist, le tout sans toucher votre smartphone, grâce à la télécommande intégrée.

Câble de 1,2 m

Ces écouteurs intra-auriculaires sont dotés d'un câble de 1,2 m. Le raccord en caoutchouc souple entre les écouteurs et le câble protège votre connexion pour faire durer le plaisir de la musique plus longtemps.

Spécificités Techniques

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