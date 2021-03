Haut-parleurs 40 mm en néodyme créant une scène sonore fidèle

Le néodyme est un matériau magnétique compact mais très puissant. Il génère un champ magnétique puissant, pour une plus grande sensibilité acoustique, un meilleur niveau de basses et un son pur et équilibré. Les haut-parleurs 40 mm en néodyme finement réglés offrent un son clair, détaillé et naturel, pour une expérience musicale très fidèle.