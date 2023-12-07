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Arrêté
4.7
sur 5
682
Avis
98%
recommandent ce produit
cheyena
07/12/2023
France
Partie de promotion
tetine de qualité
tetines de bonnes qualité, avec un design agréable, ergonomique et adapté aux nourissons
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit ultra air SCF085/60 Sucette
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit ultra air SCF085/60 Sucette
GDOS
04/12/2023
France
Partie de promotion
Bon produit de qualité
Trés bon produit de qualité, très belle couleur, touché agréable.
Pour
Qualité
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit ultra air SCF085/60 Sucette
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit ultra air SCF085/60 Sucette
Miss52
25/11/2023
France
Partie de promotion
Mon bébé a adopté c'est tétine elle sont top
Tétine au top toute les promesses son tenue je vous les recommande
Pour
Adapter à bebe
Contre
Ne se trouve pas partout
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit ultra air SCF085/60 Sucette
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit ultra air SCF085/60 Sucette