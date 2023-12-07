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Philips AventSCF342/23 Sucette ultra air

SCF342/23

4.7
| (682) Avis | 98% recommandent ce produit
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4.7

sur 5

682

Avis

98%

recommandent ce produit

07/12/2023

France

France

tetine de qualité

tetines de bonnes qualité, avec un design agréable, ergonomique et adapté aux nourissons

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit ultra air SCF085/60 Sucette

Oui, je recommande ce produit

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04/12/2023

France

France

Bon produit de qualité

Trés bon produit de qualité, très belle couleur, touché agréable.

Pour

Qualité

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit ultra air SCF085/60 Sucette

Oui, je recommande ce produit

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25/11/2023

France

France

Mon bébé a adopté c'est tétine elle sont top

Tétine au top toute les promesses son tenue je vous les recommande

Pour

Adapter à bebe

Contre

Ne se trouve pas partout

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit ultra air SCF085/60 Sucette

Oui, je recommande ce produit

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