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Arrêté
4.1
sur 5
21
Avis
85%
recommandent ce produit
AnneSo87
03/04/2020
België
Sucette adoptée depuis la naissance
Mon petit garçon de 2 ans et demi ne prend que cette sucette depuis la naissance!
Pour
Physiologique
Contre
Plus fragile quand l enfant a des dents
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF194/03 Sucette Soothie
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF194/03 Sucette Soothie
Mikaole
26/07/2019
Italia
Ottimo prodotto!
È un ottimo prodotto. Mia figlia vuole solo questo ciuccio. Ha la forma simile al seno.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF194/05 Succhietto Soothie
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF194/05 Succhietto Soothie
Mooncat
23/02/2018
Italia
Finalmente il ciuccio che fa per noi
È stata la nostra salvezza, l'unico ciuccio che ha accettato senza interferire con l'allattamento.si compra comodamente su Amazon. unica pecca non ha possibilità di attaccare catenella portaciuccio
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF194/04 Succhietto Soothie
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF194/04 Succhietto Soothie