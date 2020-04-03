ProduitsAssistance

Payez plus tard avec Klarna

2 ans de garantie

Livraison gratuite des €40

Retour gratuit sous 30 jours

Arrêté

Philips AventSCF194/05 Suce Soothie Shapes

SCF194/05

4.1
| (21) Avis | 85% recommandent ce produit
Voir tous les avantages

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.1

sur 5

21

Avis

85%

recommandent ce produit

03/04/2020

België

België

Sucette adoptée depuis la naissance

Mon petit garçon de 2 ans et demi ne prend que cette sucette depuis la naissance!

Pour

Physiologique

Contre

Plus fragile quand l enfant a des dents

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF194/03 Sucette Soothie

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF194/03 Sucette Soothie

26/07/2019

Italia

Italia

Ottimo prodotto!

È un ottimo prodotto. Mia figlia vuole solo questo ciuccio. Ha la forma simile al seno.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF194/05 Succhietto Soothie

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF194/05 Succhietto Soothie

23/02/2018

Italia

Italia

Finalmente il ciuccio che fa per noi

È stata la nostra salvezza, l'unico ciuccio che ha accettato senza interferire con l'allattamento.si compra comodamente su Amazon. unica pecca non ha possibilità di attaccare catenella portaciuccio

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF194/04 Succhietto Soothie

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF194/04 Succhietto Soothie

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.
  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • D'un accès anticipé aux soldes.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles — basées sur mes préférences et mon comportement — concernant les produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désinscrire facilement à tout moment !

  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.
  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • D'un accès anticipé aux soldes.