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Philips Avent Sootherultra start

SCF075/06

4.7
| (434) Avis | 98% recommandent ce produit
Apaise votre nouveau-né dès le 1er jour
Apaisez votre nouveau-né dès le 1er jour pour votre tranquillité d'esprit. Notre sucette ultra start Philips Avent s'adapte parfaitement à la bouche de votre nouveau-né et peut être utilisée sans risque jusqu'à six mois. Peu importe qui prend soin de bébé, confort et tranquillité sont au rendez-vous !
Voir tous les avantages
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marque recommandée par les mamans du monde entier1

Petite et légère pour un maintien parfait

Apaise votre nouveau-né dès le 1er jour

  • Conçue pour les nouveau-nés

  • Orthodontique et sans BPA

  • Lot de 2

  • 0-2 mois

La taille parfaite pour les petites bouches

La taille parfaite pour les petites bouches

Notre sucette nouveau-né a été pensée pour s'adapter aux bouches et aux visages des tout-petits. Compacte et légère, c'est une première sucette idéale qui répond au besoin naturel de tétée des bébés, dès le premier jour.

98 % d'acceptation de la tétine*

98 % d'acceptation de la tétine*

Nous avons demandé à des parents comment leurs bébés réagissaient à nos téterelles en silicone texturées. En moyenne, 98 % d'entre eux ont déclaré que leurs bébés avaient accepté la sucette Ultra Philips Avent.

Optimale pour un développement bucco-dentaire sain

Optimale pour un développement bucco-dentaire sain

Nos téterelles orthodontiques ultra douces et symétriques sont conçues pour permettre un développement bucco-dentaire naturel.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.7

sur 5

434

Avis

98%

recommandent ce produit

13/11/2024

France

France

Très bonne sucette, bébé est apaisé et moi aussi !

J’utilise cette sucette depuis 1,5 mois, et c'est devenu un vrai indispensable pour mon bébé. Dès les premières utilisations, j’ai remarqué que sa forme est bien pensée pour s’adapter à la bouche de bébé, sans laisser de marques ou causer d’irritations. Mon enfant l’a adopté rapidement, et je sens qu’il est apaisé, ce qui est rassurant pour moi aussi ! Le design est simple mais très pratique. Je l’apprécie d'autant plus qu’il se nettoie facilement et résiste bien au lave-vaisselle, un vrai gain de temps quand on jongle avec les tâches quotidiennes.

Pour

Apaisant, ergonomique, facilement lavable

Contre

aucun identifié

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Soother SCF075/04 ultra start

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Soother SCF075/04 ultra start

22/10/2024

France

France

Cette sucette est bien pensée

Notre bébé a 2 mois et nous cherchions une sucette qui soit adaptée a la forme de sa bouche .Cette sucette est petite ,sans anneau pour ne pas y coincer ses petits doigts ,et petit plus elle est phosphorescente . Un seul bémol,elle est juste un peu trop rigide .

Pour

une forme parfaitement adaptée aux nourissons,elle est luminescente,pas d anneau

Contre

un peu trop rigide

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Soother SCF075/04 ultra start

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Soother SCF075/04 ultra start

22/10/2024

France

France

Très bonne tétine

Ma fille s'est bien accommodée a la tétine, elle s'endort facilement. Elle n'est pas trop grosse donc elle va bien pour les petites bouches des bébés.

Pour

Bonne accommodation, s'adapte bien a la morphologie de bébé

Contre

Aucun

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Soother SCF075/04 ultra start

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  1. Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2024 auprès de 8 139 utilisatrices de marques et produits de puériculture. 

  1. Un test réalisé en 2023 auprès de consommateurs des États-Unis confirme une acceptation à 98 % de la tétine Philips Avent texturée utilisée dans nos sucettes ultra (n=201).

  2. Pour des raisons d'hygiène, remplacez les sucettes au bout de 4 semaines d'utilisation