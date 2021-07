Nettoyage et protection de votre magnétoscope

Ce kit de nettoyage pour têtes de lecture comprend une bande de tissu non abrasif et un liquide de nettoyage spécial pour éliminer les poussières, saletés et oxydes accumulés. Il convient de nettoyer les lecteurs régulièrement, après 20 à 30 heures d'utilisation.