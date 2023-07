Écran OLED pour des notifications dynamiques SkinIQ et rasoir

Le premier rasoir Philips doté d'un écran OLED dynamique révèle toutes les fonctionnalités et notifications du rasoir grâce à une animation fluide et nette. L'interface intuitive inclut des conseils SkinIQ, le niveau de la batterie, des conseils de nettoyage et bien plus encore.