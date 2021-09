Coupez dans toutes les directions avec le sabot de 3 mm

Son modèle unique équipé d'une tondeuse bidirectionnelle et d'un sabot de 3 mm permet de capturer et tailler tous les poils, même s'ils poussent dans plusieurs directions. Pour des poils plus épais, nous vous recommandons de les tailler au préalable à l'aide du sabot.