Suit toutes les courbes de votre visage

La lame 360 innovante pivote dans toutes les directions pour s'adapter aux courbes de votre visage. Son design assure un contact permanent avec la peau et une maîtrise parfaite. Vous pouvez ainsi tailler et raser facilement les zones les plus difficiles à atteindre, pour un résultat obtenu avec moins de passages et plus de confort.