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Arrêté
NP2900/12
Libérez votre musique
Le récepteur audio sans fil Streamium NP2900 de Philips, doté de haut-parleurs, vous assure un accès sans fil à la musique stockée sur votre PC et aux radios Internet, et ce, avec une qualité sonore exceptionnelle grâce aux technologies LivingSound et FullSound.
Radio Internet gratuite
Écran multicolore
Des milliers de stations de radio Internet gratuites sont enregistrées sur le centre Streamium. Désormais, vous pouvez écouter tous les types de musique du monde. Connectez votre centre Streamium à Internet et écoutez vos programmes préférés en ligne sur votre chaîne hi-fi, sans même avoir à allumer votre PC.
L'interface utilisateur simple et intuitive de GoGear s'appuie sur une technologie de navigation avancée. Elle assure non seulement une navigation rapide et aisée mais aussi une expérience multimédia agréable et facile à maîtriser. Des fonctionnalités intelligentes telles que les pochettes d'albums (qui affichent les pochettes d'albums des fichiers musicaux) enrichissent votre expérience et vous rappellent le temps où vous décortiquiez les pochettes de vos CD ou 33 tours en les écoutant.
La fonction recherche alphanumérique, accessible sur le clavier de la télécommande, vous permet de trouver en un instant vos artistes, titres et albums préférés. Appuyez tout simplement sur la touche « Search » de la télécommande, puis tapez les premiers chiffres ou lettres du nom de la chanson, de l'artiste ou de l'album désiré. Vous obtiendrez les résultats les plus approchants. Plus besoin de faire défiler ligne par ligne l'ensemble de votre collection ou de votre playlist.
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
3.5
sur 5
127
Avis
Bbuck
18/11/2019
France
Acheteur vérifié
Très satisfait
Dommage que ce produit ait été arrêté et n’ait pas de successeur. Le son est vraiment top en rapport à sa taille.
Pour
Son
Contre
N’existe plus
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Streamium NP2900 Récepteur audio sans fil
Date d'utilisation 2017-11-18
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Streamium NP2900 Récepteur audio sans fil
Date d'utilisation 2017-11-18
Tonyri
15/07/2012
France
Produit parfait
Je le recommande sans retenue!utilisation facile .la qualité du son est i'croyable !!!
Oui, je recommande ce produit
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Oui, je recommande ce produit
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qsdmlk
10/11/2011
France
TOUT Y EST
C'est grâce à un incroyable concentré de technologies, que dans un si petit appareil, Philips a réussi son pari d'obtenir une qualité auditive digne des plus grandes chaines Hi-fi du marché, mais à un prix nettement moindre En effet tout est conçu pour nous simplifier la vie: Connectivité Wifi ou Ethernet, Télécommande, Multi mémorisations, Radio internet, Horloge avec alarme, prise casque, choix de l'installation y compris murale Enthousiaste oui je le suis, pour preuve toute ma famille s'en équipe
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Streamium NP2900 Récepteur audio sans fil
Oui, je recommande ce produit
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