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Arrêté

StreamiumRécepteur audio sans fil

NP2900/12

3.5

| (127) Avis

Libérez votre musique

Le récepteur audio sans fil Streamium NP2900 de Philips, doté de haut-parleurs, vous assure un accès sans fil à la musique stockée sur votre PC et aux radios Internet, et ce, avec une qualité sonore exceptionnelle grâce aux technologies LivingSound et FullSound.

Voir tous les avantages

Profitez de la musique sur PC via Internet avec les avantages du sans fil

Libérez votre musique

  • Radio Internet gratuite

  • Écran multicolore

Des milliers de stations de radio Internet gratuites

Des milliers de stations de radio Internet gratuites

Des milliers de stations de radio Internet gratuites sont enregistrées sur le centre Streamium. Désormais, vous pouvez écouter tous les types de musique du monde. Connectez votre centre Streamium à Internet et écoutez vos programmes préférés en ligne sur votre chaîne hi-fi, sans même avoir à allumer votre PC.

Interface utilisateur simple et intuitive avec affichage de pochettes d'album

Interface utilisateur simple et intuitive avec affichage de pochettes d'album

L'interface utilisateur simple et intuitive de GoGear s'appuie sur une technologie de navigation avancée. Elle assure non seulement une navigation rapide et aisée mais aussi une expérience multimédia agréable et facile à maîtriser. Des fonctionnalités intelligentes telles que les pochettes d'albums (qui affichent les pochettes d'albums des fichiers musicaux) enrichissent votre expérience et vous rappellent le temps où vous décortiquiez les pochettes de vos CD ou 33 tours en les écoutant.

Recherche alphanumérique pour un accès rapide à votre musique

Recherche alphanumérique pour un accès rapide à votre musique

La fonction recherche alphanumérique, accessible sur le clavier de la télécommande, vous permet de trouver en un instant vos artistes, titres et albums préférés. Appuyez tout simplement sur la touche « Search » de la télécommande, puis tapez les premiers chiffres ou lettres du nom de la chanson, de l'artiste ou de l'album désiré. Vous obtiendrez les résultats les plus approchants. Plus besoin de faire défiler ligne par ligne l'ensemble de votre collection ou de votre playlist.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.5

sur 5

127

Avis

18/11/2019

France

France

Acheteur vérifié

Très satisfait

Dommage que ce produit ait été arrêté et n’ait pas de successeur. Le son est vraiment top en rapport à sa taille.

Pour

Son

Contre

N’existe plus

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Streamium NP2900 Récepteur audio sans fil

Date d'utilisation 2017-11-18

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Streamium NP2900 Récepteur audio sans fil

Date d'utilisation 2017-11-18

15/07/2012

France

France

Produit parfait

Je le recommande sans retenue!utilisation facile .la qualité du son est i'croyable !!!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Streamium NP2900 Récepteur audio sans fil

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Streamium NP2900 Récepteur audio sans fil

10/11/2011

France

France

TOUT Y EST

C'est grâce à un incroyable concentré de technologies, que dans un si petit appareil, Philips a réussi son pari d'obtenir une qualité auditive digne des plus grandes chaines Hi-fi du marché, mais à un prix nettement moindre En effet tout est conçu pour nous simplifier la vie: Connectivité Wifi ou Ethernet, Télécommande, Multi mémorisations, Radio internet, Horloge avec alarme, prise casque, choix de l'installation y compris murale Enthousiaste oui je le suis, pour preuve toute ma famille s'en équipe

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Streamium NP2900 Récepteur audio sans fil

Oui, je recommande ce produit

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