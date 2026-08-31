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Arrêté
MCD709/12
Le must en matière de divertissement
Plongez au cœur de l'action et de la musique grâce à la microchaîne DVD MCD709. Transformez votre salon en salle de cinéma dotée d’une qualité de son audiophile et profitez de vos films et photos en haute définition
Le lecteur Philips est compatible avec la plupart des CD et DVD disponibles sur le marché : DVD, DivX®, (S)VCD, CD MP3/WMA, CD(RW) et Picture CD. SVCD signifie « Super Video CD ». La qualité d'un SVCD est supérieure à celle d'un VCD : doté d'une plus haute résolution, le SVCD produit des images beaucoup plus nettes. Le format DivX® vous permet de profiter de vidéos encodées. Le format DivX est une technologie de compression vidéo basée sur la norme MPEG4 qui permet d'enregistrer des fichiers volumineux tels que des films, des bandes annonces et des clips vidéo sur des CD-R/RW et des disques DVD inscriptibles.
Le convertisseur vidéo numérique/analogique 12 bits haut de gamme conserve tous les détails de la qualité d'image authentique. Il reproduit les nuances subtiles et les dégradés de couleurs, produisant une image plus naturelle et plus vive. Les limites du convertisseur 10 bits standard sont particulièrement flagrantes lorsque vous utilisez des grands écrans et des projecteurs.
Le balayage progressif double la résolution verticale de l'image. Vous obtenez ainsi des images beaucoup plus nettes. Au lieu d'envoyer la trame des lignes impaires et celle des lignes paires l'une après l'autre, le système envoie les deux trames en même temps. Une image complète, à résolution maximale, est créée instantanément. À une telle vitesse, votre œil perçoit une image plus nette ne présentant pas de structure de ligne.
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