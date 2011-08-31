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Arrêté

Microchaîne DVD

MCD179/12

3

| (2) Avis

Transformez n'importe quelle pièce en salle de cinéma

La microchaîne DVD MCD179 comble tous vos désirs cinématographiques à domicile. Les enceintes 2.1 et la technologie Dolby Digital vous plongent au cœur du son. Enfin, la fonction Progressive Scan optimise les images, pour un réel plaisir audiovisuel !

Voir tous les avantages

grâce aux enceintes 2.1

Transformez n'importe quelle pièce en salle de cinéma

  • 2,1

  • Lecture DivX

  • design du composant

USB Direct pour la lecture de photos et de musique

USB Direct pour la lecture de photos et de musique

Il vous suffit de brancher votre périphérique USB sur le système pour partager avec votre famille et vos amis votre musique et vos photos numériques stockées.

Contrôle numérique du son pour une définition optimisée des styles musicaux

Contrôle numérique du son pour une définition optimisée des styles musicaux

Obtenez le maximum de votre musique en réglant la balance du son en fonction du type de musique que vous écoutez. Le contrôle numérique du son permet de sélectionner des modes prédéfinis qui contrôlent les gammes de fréquences du son afin d'optimiser certains styles musicaux. Vous pouvez choisir différents modes (jazz, rock, pop ou classique). Chaque mode repose sur la technologie d'égalisation graphique permettant d'ajuster automatiquement la balance du son et d'améliorer les fréquences sonores les plus importantes du style musical choisi.

Amplification dynamique des basses pour un son profond et spectaculaire

Amplification dynamique des basses pour un son profond et spectaculaire

L'amplification dynamique des basses permet, d'une simple pression sur un bouton, d'apprécier votre musique au maximum, en accentuant les basses de l'enregistrement en fonction du volume (du plus bas au plus fort). À bas volume, il est en général difficile de percevoir les basses fréquences. Le système DBB permet d'augmenter le niveau des basses de façon à diffuser un son régulier, même à bas volume.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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3.0

sur 5

2

Avis

5
3
1

31/08/2011

Nederland

Nederland

Zeer tevreden

gemakkelijk in gebruik,disign look is mooi strak en zakelijk.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit MCD179 DVD Micro Theatre

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit MCD179 DVD Micro Theatre

10/02/2013

France

France

probleme lecture USB

Gros probleme de lecture des supports usb (clef disque dur externe etc.. lecture du nom du fichier limite a 8 carateres consequence on doit renommer tous le nom de fichier. probleme de reconnaissance des support USB probleme pour basculer d un dossier a l autre. ne lis pas les MP4 Certain .avi ne sont pas gere pas de possibilite de mise a jour qualite reception FM mediocre.

Cet avis concerne le produit MCD179 Microchaîne DVD

Cet avis concerne le produit MCD179 Microchaîne DVD

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