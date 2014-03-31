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Arrêté

Philips FidelioCasque avec micro supra-aural

M1WT/00

4.8

| (9) Avis | 100% recommandent ce produit

2 Récompenses

Haute fidélité et qualité supérieure. Où que vous alliez.

Le casque Philips Fidelio M1 associe le meilleur du son et un confort optimal, pour une expérience musicale authentique. Grâce à une conception experte légère et robuste offrant une isolation exceptionnelle, profitez d'un son réellement haute définition où que vous alliez.

Voir tous les avantages

Haute fidélité et qualité supérieure. Où que vous alliez.

  • Fidelio

  • Blanc

Haut-parleurs testés avec soin pour un son parfaitement équilibré

Haut-parleurs testés avec soin pour un son parfaitement équilibré.

Fréquence en réponse ajustée selon vos préférences

Des études poussées ont été réalisées auprès de mélomanes pour comprendre leurs préférences d'écoute, telles que, par exemple, la combinaison de caractéristiques sonores qu'ils préfèrent. Nos acousticiens ont ensuite réglé le Fidelio M1 pour prendre en compte tous les infimes détails ayant une incidence sur la perception des sons par les auditeurs, et notamment la manière dont l'oreille renvoie le son, ainsi que sa résonance. Par conséquent, nos casques M1 sont conçus pour reproduire un son aussi fidèle à l'original que possible, y compris avec les enregistrements modernes.

Isolation acoustique préservant les détails sonores

Isolation acoustique préservant les détails sonores

L'isolation acoustique est réalisée avec un dispositif en forme de ruban intégré à la chambre interne pour éliminer toute fuite sonore et préserver les détails. Résultat : une excellente extension des basses.

Spécificités Techniques

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Récompenses

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Notation globale

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Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.8

sur 5

9

Avis

100%

recommandent ce produit

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2
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31/03/2014

France

France

Un casque de qualité

Super produit, très confortable. J'ai pu tester la qualité du SAV Philips - Après avoir cassé le jack du cordon, Philips m'a gracieusement renvoyé un autre cordon (complet avec le micro). Chapeau Philips pour la qualité de votre produit de votre service!

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Cet avis concerne le produit M1WT Casque avec micro supra-aural

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10/04/2014

Nederland

Nederland

Super!

Ik heb de koptelefoon nu een aantal weken (M1WT). Erg fijn in gebruik, je bent echt even helemaal afgesloten van de wereld door het mooie geluid dat uit de koptelefoon komt. Het design is helemaal naar mijn smaak, niet te lomp en mooi van kleur, had zelf altijd een zwarte maar wit is 1000x mooier. Zeker een aanrader!!

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Cet avis concerne le produit M1WT On-ear headband headset

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04/12/2013

Nederland

Nederland

Comfortabele compacte hoofdtelefoon

Mooie comfortabele headset die ik gebruik op de iPad. Totaal komt er goed geluid uit, maar midden en hoog komen iets tekort. Jammer dat er een stekker in de kabel zit, daarin zit ook een knopje dat op de iPad de pauze activeert, voor mij had beter geweest als er niets in had gezeten.

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Cet avis concerne le produit M1WT On-ear headband headset

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit M1WT On-ear headband headset

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