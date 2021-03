Haut-parleurs HD à évents 40 mm en néodyme

Chaque haut-parleur est soigneusement testé et conçu pour offrir un son naturel parfaitement équilibré. Les haut-parleurs 40 mm sont équipés d'aimants en néodyme ultra-puissants, pour un son haute définition, offrant une large gamme dynamique et reproduisant les détails les plus infimes.