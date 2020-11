Lampe compacte rechargeable LED LUXEON® haute qualité

La lampe compacte Penlight Philips PEN20S est idéale pour les travaux d'inspection rapide. Ses 4 LED de haute qualité diffusent une lumière blanche vive et naturelle de 6 000 K délivrant jusqu'à 200 lm, plus un spot de 100 lm. Rechargeable via USB et utilisation mains libres. Voir tous les avantages