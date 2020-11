Vaincre l'obscurité avec une lumière douce et naturelle

Les lampes professionnelles Philips vainquent l'obscurité grâce à leurs puissantes LED produisant une lumière blanche intense et un large faisceau lumineux. Conçue pour optimiser la clarté et la vision, la lumière blanche de 6 000 K améliore également votre confort et réduit votre fatigue oculaire.